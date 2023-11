O nouă ediţie a Acţiunii de Crăciun marca Druckeria. Cum poţi ajuta Suporterii timisoreni organizeaza si in acest an traditionala „Actiune de Craciun” prin care sprijina familiile mai putin avute din Banat. Asociatia Suporterilor Timisoreni „Druckeria” cere sprijin pentru ca sarbatorile sa fie mai placute pentru cat mai multi copii. Iar doritorii pot efectua donatii. „Dam startul pregatirilor pentru Acțiunea de Craciun din acest an, eveniment tradițional […] Articolul O noua editie a Actiunii de Craciun marca Druckeria. Cum poti ajuta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

