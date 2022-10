Stiri pe aceeasi tema

- CJ Dambovița și Primaria Targoviște au initiat o dezbatere publica privind demolarea fostei sectii de infectioase din oraș, in locul careia, autoritațile vor sa construiaca un spital de Pediatrie

- Luni, 10 octombrie, timișorenii au fost primiți la prima dezbatere publica organizata de Primarie pe tema proiectului de regenerare a Pieței Traian. Cetațenii au venit cu intrebari și propuneri legate de refacerea cladirilor, despre spațiile verzi și accesul persoanelor cu dizabilitați.

- Timișorenii interesați sunt așteptați la prima dezbatere publica pe tema proiectului DALI – „Regenerare Urbana – zona Piața Traian”. Aceasta va avea loc luni, 10 octombrie, de la ora 17.30, la parterul Palatului Ștefania, in Piața Romanilor nr. 1. In premiera, Primaria Municipiului Timișoara a lansat…

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș anunta publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mures a primei versiuni a planului "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Targu Mures in context metropolitan – Orizont 2030", care creeaza cadrul pentru "Strategia…

- Primaria Constanta organizeaza astazi o dezbatere publica referitoare la amplasarea unor monumente noi in municipiul Constanta.La intrunire participa specialisti si reprezentanti ai mai multor institutii constantene din domeniile culturii, artelor si istoriei Primaria Constanta, Consiliul Judetean Constanta,…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii,…

- Conducerea Primariei comunei Corunca, instituție care are sediul in localitatea Corunca, strada Tholdalagi Mihaly nr. 68, in calitate de titular, anunța publicul interesat asupra organizarii ședinței de dezbatere publica pentru proiectul de plan și raportul de mediu elaborat pentru "Reactualizare Plan…