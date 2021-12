Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a eliberat din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Daniel-Grigoroiu Norocel, pus in functie in aprilie de catre fostul prim-ministru Florin Citu.

- Ciuca a mai decis ca Sorin Gal, director general al Directiei Generale Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Petrol din ANRM, sa exercite atributiile de presedinte al ANRM “pana la numirea conducatorului institutiei publice, in conditiile legii”. Confotm Profit.ro, Gal, care lucreaza…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Norocel a rezistat doar 8 luni in funcție, el fiind instalat in aprilie de Florin Cițu. Prin aceeasi…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- Taxa de solidaritate, subiect controversat in coaliție RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O prima schita a bugetului pe anul viitor ar urma sa fie gata lunea viitoare, iar documentul va fi supus aprobarii în Parlament înainte de Craciun. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat…

- De altfel, Legea minelor a fost schimbata special pentru aceasta afacere. Cele doua resurse valoreaza peste 400 de milioane de euro. Aprobarea a fost data de președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale, Daniel Grigoroiu-Norocel, numit in funcție chiar de premierul Florin Cițu in aprilie anul…