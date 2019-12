Stiri pe aceeasi tema

- Continua valul de plecari de la Digi 24. Inca o cunoscuta jurnalista parasește postul TV care pare ca zi de zi ramane fara vedetele cu care s-a consacrat.Citește și: BREAKING Reprezentanții polițiștilor au primit INTERDICȚIE la discuțiile privind eliminarea pensiilor speciale Alina…

- Unul dintre cei mai importanti reporteri de la Digi24 se desparte de statia de stiri. Este vorba de Alina Manolache, realizatoarea emisiunii saptamanale Cap Limpede cu Cristian Tudor Popescu si a programului zilnic Studio Politic (15.00-16.00), scrie...

- Mircea Radu ii va insoti pe cei opt tineri cu Sindromul Down, care sunt personaje principale in noul reality-show. "Cred ca "Down the road. Aventura" va fi un "hit". Dincolo de asta, va fi un program iubit de telespectatori, pentru ca putem fi martori la aventura vietii unor tineri. Plecam…

- Antena 1 a fost amendata cu 25.000 de lei pentru doua episoade de la emisiunile Acces Direct și Chefi la cuțite, a notat Pagina de Media. La emisiunea „Acces direct” din 31 octombrie, a fost un derapaj fața de care s-a autosesizat Radu Herjeu, membru CNA, a informat Pagina de Media. „Miss Irina”, prezentata…

- Președintele Klaus Iohannis are marți seara, 19 noiembrie 2019, dezbaterea cu reprezentanți ai presei, dezbatere la care accesul contracandidatei sale a fost interzis. Pentru prima data, de la alegerile prezidențiale din 2000, nu va exista o confruntare finala intre candidații intrați in turul II. In…

- Cristian Tudor Popescu nu va ma aparea in emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, de joi seara, de la Digi 24, a anunțat Pagina de Media. „De acum inainte, ma puteți vedea vineri seara, la Digi 24, și in cursul saptamanii, in intervenții ad-hoc, atunci cand este cazul”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru…

- Un material video exclusiv realizat de TVR, pentru care a fost platita si o deplasare, a fost „tinut la sertar“ timp de cateva zile, fiind difuzat ulterior de Antena 3, potrivit Pagina de Media.