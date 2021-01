Stiri pe aceeasi tema

- Trupele indiene si chineze s-au infruntat saptamana trecuta in zona de demarcatie care serveste drept frontiera de facto, intr-o noua ciocnire soldata cu raniti de ambele parti, au relatat luni surse militare si media indiene, citate de France Presse. Incidentul s-a produs saptamana trecuta…

- Soldați indieni și chinezi au intrat intr-o noua confruntare la granița dintre cele doua țari, conform presei din India. Luptele s-au soldat cu raniți de ambele parți ale conflictului, scrie BBC.

- O explozie puternica a avut loc pe 10 ianuarie la o mina din China, afectind calea de ieșire și sistemele de comunicații, iar mulți mineri au ramas blocați in subteran. Acum, responsabilii operațiunii de salvare au anunțat ca 12 mineri blocați la aproximativ 600 de metri de ieșire sunt inca in viața.…

- Drepturile omului in China trec sub presedintia lui Xi Jinping ''perioada lor cea mai obscura'' de la represiunea din Piata Tiananmen in anul 1989, potrivit raportului anual publicat miercuri de ONG-ul Human Rights Watch (HRW), citat de agentia EFE, noteaza Agerpres. Raportul aminteste ca in ultimii…

- China a retras in jur de 10.000 de soldați de la granița disputata cu India in ultimele saptamani. Zona de unde au fost retrași soldații este situata la aproximativ 80-100 km de Linia de Control Actual (ALC) din estul Ladakh, India. Totuși, nu exista semne de reducere a desfașurarii truopelor chineze…

- Vaccinul CoronaVac anti-COVID-19 dezvoltat de Sinovac Biotech din China are o eficacitate generala mai mica de 60% in studiul sau clinic din Brazilia, a informat luni portalul de stiri UOL citand doua surse care au vazut rezultatele, informeaza Reuters preluat de agerpres. Vezi și: Fost cercetator…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo le-a cerut miercuri universitatilor din SUA sa fie reticente fata de studenti chinezi si finantari din China si a atras atentia asupra incercarilor Beijingului de a fura inovatie din SUA, relateaza AFP. Secretarul de stat in exercitiu, liderul ofensivei…

- India și Statele Unite și-au reafirmat relația de aparare și securitate, pe masura ce Washingonul continua sa atraga aliați in Asia pe fondul activitații militare chineze crescande in regiune, informeaza CNN.