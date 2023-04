Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Ionescu, directorul general al Direcției Asigurari din cadrul ASF, a transmis, miercuri, ca o companie privata urmeaza sa intre, in vara acestui an, pe piata asigurarilor din Romania.

- Directorul Direcției Generale de Asigurari din cadrul ASF, Valentin Ionescu, a declarat miercuri, 5 aprilie, ca „am primit salariile respective conform contractului de munca” și ca nu iși da el singur bonusuri de performanța.„Nu pot sa comentez, aveți toate detaliile pe site-ul ASF. Eu nu pot sa imi…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de sedinta de Guvern, ca sustine ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. El a precizat ca cel mai devreme, aceasta companie de asigurari a CEC ar putea fi infiintata…

- Falimentul in serie al firmelor de asigurari și nebunia care urmeaza fiecarui ”seism” in piața forțeaza Guvernul sa vina cu o soluție pe termen lung.Conform surselor noastre, Guvernul ia in calcul inființarea sau cumpararea unei firme de asigurari, care sa acopere și piața polițelor RCA. Fii…

- Anuntul a fost facut vineri seara la Digi 24 de Valentin Ionescu, director al Direcției Generale de Asigurari din cadrul ASF, dupa ce ASF a decis insolvența Euroins , informeaza Financial Intelligence . „ASF a avut 17 controale la Euroins din 2020 pana la inceputul acestui an, soldate cu 26 de sancțiuni,…

- Casa de Asigurari de Sanatate Maramureș anunța ca, odata cu aprobarea unei Ordonanțe de Guvern din 31 ianuarie, cateva servicii conexe actului medical nu vor mai putea fi validate fara cardul național de sanatate. ”Odata cu aprobarea Ordonanței de Guvern din 31 ianuarie 2023, serviciile conexe actului…

- Nu toata lumea are bani pentru a-și cumpara o mașina noua, și-atunci apeleaza la o opțiune din ce in ce mai raspandita, și anume mașinile second-hand. Da, dar, din pacate, mai ales daca nu pricpei foarte bine, s-ar putea sa ai mari probleme cu mașina ta second-hand, și asta nu din cauza ta, ci a samsarilor…

- Pensionarii și persoanele cu dizabilitați asigurate de Guvern care sint concomitent deținatori de patenta sau fondatori de intreprindere individuala au obligația de a se asigura in mod individual pina pe 31 martie inclusiv, potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM). Astfel, in conformitate…