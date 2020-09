O nouă campanie de conştientizare a pericolelor din mediul online, dedicată copiilor Unul dintre producatorii si dezvoltatorii de solutii criptografice si servicii din Romania lanseaza campania de constientizare Cyber4Kids, prin care internetul devine mai prietenos pentru copii. Potrivit unui comunicat al initiatorului campaniei, certSIGN, timp de opt saptamani, pe canalul de YouTube dedicat, copiii si parintii vor fi conectati impreuna la aventurile pe care le traiesc copiii in Cyber City. "O serie de video-uri animate, create special sa fie pe placul celor mici, dar si sa-i faca pe adulti sa constientizeze pericolele nevazute din mediul on-line, vor contine sfaturi si reguli… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

