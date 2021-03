O noua atractie turistica in Islanda. Un vulcan ar putea erupe ani de zile Un vulcan din Islanda care expulzeaza lava de vinerea trecuta ar putea continua sa erupa ani de zile, devenind o potentiala noua atractie turistica pe insula cunoscuta pentru minunile sale naturale, relateaza Reuters.



Mii de islandezi s-au adunat la locul eruptiei in peninsula Reykjanes, la circa 30 de kilometri sud-vest de capitala, sperand sa asiste la "fantanile" de lava si chiar sa gateasca la magma fierbinte.



Filmarile realizate cu ajutorul dronelor arata lava bolborosind si stropind la iesirea din micul crater din apropierea muntelui Fagradalsfjall, in mijlocul magmei

Sursa articol si foto: business24.ro

