O nouă anchetă de corupție în Poliție Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, efectueaza, marti, perchezitii domiciliare in 16 locatii, de pe raza municipiului Husi, dintre care una la sediul unei institutii publice, intr-o cauza penala vizand infractiuni de luare de mita care ar fi fost comise de catre politisti si politisti de frontiera. „Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, incepand cu luna iunie 2023 si pana in prezent, politisti din cadrul IPJ Vaslui – Politia municipiului Husi si din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

