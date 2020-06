Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, in cadrul unei vizite la Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei, ca, din cauza unor probleme tehnice, aceasta lucrare va fi data in folosința in maximum doua luni de zile.

- Ludovic Orban a facut, luni, o inspecție la Magistrala 5 de metrou, din Drumul Taberei, care ar fi trebuit sa fie gata luna aceasta, dar a carei inaugurare s-a amanat din nou. Premierul a vrut sa mearga cu metroul pe noua magistrala, ca sa vada toate stațiile, dar a avut și curiozitatea de a vedea…

- Premierul Ludovic Orban a fost in inspecție pe șantierul magistralei 5 din Drumul Taberei. Orban a anunțat aici dotari noi, care nu exista in alte stații de metrou.Citește și: Date INCENDIARE de la Eurostat: Coronavirusul, MINA de AUR pentru industria Chinei "Dezvoltarea metroului a…

- La opt ani dupa inceperea lucrarilor, au avut loc primele teste la metroul din Drumul Taberei, pe Magistrala 5. In imaginile obținute in exclusivitate de Club Feroviar se pot observa primele trenuri care circula, fara calatori, pe aceasta magistrala. Ultimul termen avansat de autoritați pentru punerea…

- Lucrarile la metroul din Drumul Taberei nu vor fi receptionate la sfarsitul lunii iunie. Deși ultimul termen de finalizare a lucrarilor pentru Magistrala 5 era finalul lunii iunie, Metrorex mai are nevoie de 1.000 de angajati pentru a termina lucrarile.

- Oficialii Metrorex susțin ca linia de metrou din Drumul Taberei va fi pusa in funcțiune pana la finalul verii, de luna viitoare urmand sa inceapa probele dinamice cu rame de metrou. Termenul inaintat de ministrul Transporturilor pentru deschiderea noii magistrale era 30 iunie.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode si premierul Ludovic Orban au fost joi pe santierul din Magistralei M5 pentru a vedea daca lucrarile la sectiunea Raul Doamnei – Eroilor sunt in grafic.