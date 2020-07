O nouă alertă meteo. 16 județe se află sub cod portocaliu de vijelii Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo de cod portocaliu, pentru 16 județe. Alte zone sunt vizate de alerta cod galben, fiind așteptate furtuni violente și vijelii. Fenonemele meteo extreme sunt anunțate pana duminica dimineața, in mai multe județe, dupa ce meteorologii au actualizat prognoza. De la ora 10.30, pana maine, la ora 6.00, mai multe zone sunt vizate de cod galben de furtuni. Sunt așteptate „averse torențiale, descarcari electrice și izolat grindina”, anunța ANM. Totodata, alte 16 județe sunt sub atenționare cod portocaliu, incepand cu ora 12.00 și pana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "120 de elevi din 24 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in acest an in Colegiul National Militar 'Mihai Viteazul' din Alba Iulia. Din numarul total al candidatilor admisi, 63 sunt fete, iar 57 baieti", potrivit unui comunicat al Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" din Alba…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 24 de judete, valabila de vineri, ora 6:00, pana sambata, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in vestul, centrul, nordul tarii si in zona de munte vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 24 de judete, valabila de vineri, ora 6:00, pana sambata, la ora 10:00.Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in vestul, centrul, nordul tarii si in zona de munte vor fi perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete. Judetele vizate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin,…

- Un numar de 18 judete din nordul si nord-vestul tarii se vor afla sub Cod galben de vijelii pe parcursul zilei de luni, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres.Pana la ora 23:00, in Banat, Crisana, Maramures si local in Transilvania si in zonele…

- Un numar de 18 judete din nordul si nord-vestul tarii se vor afla sub Cod galben de vijelii pe parcursul zilei de luni, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.Pana la ora 23:00, in Banat, Crisana, Maramures si local in Transilvania si in zonele montane, instabilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

- ​Agenția Naționala de Cadastru (ANCPI) va permite, din nou, accesul persoanelor interesate de studierea carților funciare vechi în incinta a 18 oficii din țara, începând cu data de 25 mai, a anunțat vineri instituția. Decizia vine ca urmare a numarului mare de solicitari primite în…