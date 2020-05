O nouă afacere prinde contur, în urma pandemiei de coronavirus: riscuri mari privind datele personale ale cetățenilor Companii de tip start-up sunt in competitie pentru a construi sisteme de identificare digitala in scopul certificarii statutului de sanatate al persoanelor, pentru a facilita reintegrarea in viata normala, in contextul pandemiei, dar initiativele genereaza riscuri privind datele private, scrie FT. Citește și: Cum a intrat coronavirusul in Romania - Datele oficiale arata ca sute de mii de romani intorsi in tara au fentat carantina si izolarea Asa-numitele pasapoarte de imunitate functioneaza prin asocierea identitatii unei persoane cu rezultatele la analizele pentru coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

