Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la explozia de la bordul unei nave aflate in rada Portului Sulina, ca „este o desfașurare de forțe majore din partea MApN in coordonare cu Ministerul Transporturilor” pentru a se afla cat mai repede adevarul.„Este o desfașurare de forțe majore…

- Update 15:00 Elevii ruși vor studia anul acesta dupa noul manual de istorie, care include si un capitol despre razboiul din Ucraina. Scris dupa directivele factorilor de decizie de la Kremlin, pentru a fi pe placul lui Vladimir Putin, manualul le prezinta copiilor o varianta a evenimentelor cu care…

- Sunt momente de panica pe litoral, dupa ce a fost zarit in mare plutind ”un obiect mare și negru”. Acesta ar pluti in zona ”Plajei 3 papauci” din Constanța.Oamenii au sunat autoritațile de teama ca ar putea fi o noua mina marina, la fel ca cea de saptamana trecuta care a explodat la Costinești, ne-au…

- Marina bulgara si-a sporit vigilenta si a intreprins actiuni suplimentare de monitorizare a minelor din Marea Neagra, dupa incidentul petrecut la Costinesti, in Romania, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Sofia. „Marina bulgara a intreprins actiuni suplimentare de supraveghere a minelor pentru…

- Marina bulgara si-a sporit vigilenta si a intreprins actiuni suplimentare de monitorizare a minelor din Marea Neagra, dupa i ncidentul petrecut la Costinesti, in Romania , a anuntat luni, 14 augut, Ministerul Apararii de la Sofia, transmite News.ro. „In legatura cu informatiile primite despre explozia…

- Este alerta luni dimineața, dupa ce o mina marina ar fi explodat in zona digului in Costinești. Potrivit ISU Constanța, a avut loc o explozie in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Este posibil sa fi explodat o mina marina. Intervin pompierii stației Tuzla cu 1 ASAS, SMURD B2 și RHIB…

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate recentele atacuri rusește asupra Ucrainei.„Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva Ucrainei și a infrastructurii civile de pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea…

- Un turist din Barlad a platit pe o masa cat pentru un sejur intreg, dupa ce a ales sa mearga cu familia la un restaurant de fite din Navodari. Cand i-a venit nota de plata, omul a ramas socat, scrie adevarul.ro. La restaurantele de lux si preturile sunt pe masura. A simtit-o, pe pielea lui, Vasile,…