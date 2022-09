Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda va gazdui in luna august o intalnire cu reprezentantii Suediei si Turciei consacrata memorandumului semnat de cele trei tari pentru a permite aderarea celor doua state nordice la NATO in pofida opozitiei initiale la Ankara, a anuntat vineri ministrul finlandez de externe,

- Israelul a anuntat, miercuri, restabilirea completa a relatiilor diplomatice cu Turcia si intoarcerea ambasadorilor in ambele tari, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, dupa o discutie telefonica cu premierul Suediei Magdalena Andersson, ca nu s-a inregistrat niciun progres in ce priveste vointa acesteia de a adera la NATO, informeaza AFP. ‘Suedia trebuie sa ia masuri ce privesc subiecte atat de importante precum…

- Turcia si Israelul au inceput sa lucreze la restabilirea reprezentarii diplomatice reciproce la nivel de ambasadori, a declarat joi ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, in contextul in care cele doua state incearca sa puna capat relatiilor tensionate de peste un deceniu, transmite Reuters.…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…

- Patru persoane si-au pierdut viata iar una este data disparuta in urma inundatiilor care au afectat incepand de sambata centrul Turciei, in special Ankara, capitala, unde luni sunt asteptate in continuare ploi, a relatat presa din Turcia, potrivit AFP, scrie AGERPRES.

- Ministerul grec de Externe a raspuns joi la ceea ce a numit tentativa Turciei de „revizionism” in Marea Egee dupa declaratiile succesive ale Ankarei punand sub semnul intrebarii suveranitatea Greciei asupra mai multor insule din zona, scrie Agerpres, care citeaza AFP.