Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi chineza a ajuns la 137 de metri de un distrugator american in stramtoarea Taiwan, “intr-un mod nesigur”, afirma oficiali militari americani, in timp ce China acuza Statele Unite de “provocarea deliberata a riscurilor” in regiune, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Marina americana…

- Ministerul american al Apararii a denuntat duminica actiuni „din ce in ce mai riscante” ale armatei chineze in Asia, dupa doua incidente intre fortele celor doua tari in ultimele zile, informeaza France Presse. „Continuam sa fim ingrijorati in legatura cu activitatile din ce in ce mai riscante si mai…

- China se angajeaza sa dialogheze cu Statele Unite, a declarat ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, la conferința de securitate Shangri-La Dialogue din Singapore. El a subliniat ca posibilitatea unei confruntari deschise cu Statele Unite ar fi „o catastrofa insuportabila pentru intreaga lume”, relateaza…

- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a declarat sambata ca o mentalitate de razboi rece renaste in regiunea Asia-Pacific, desi tara sa urmareste dialogul si nu confruntarea, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intr-o alocutiune la summitul de securitate Shangri-La Dialogue, organizat in Singapore,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat apararii Shangri-La…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP, citat de Agerpres.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat…

- Administratia Chinei a respins o solicitare a Statelor Unite privind o intrevedere la nivel de ministri ai Apararii cu ocazia unui forum de securitate din Singapore, anunta Departamentul Apararii de la Washington, scrie Mediafax.Beijingul a informat Washingtonul ca a decis refuzarea invitatiei secretarului…

- Beijingul a refuzat invitatia Statelor Unite de a organiza o intalnire saptamana aceasta la Singapore intre secretarul Apararii Lloyd Austin si omologul sau chinez Li Shangfu, a anunțat luni Pentagonul. Ministerul american al apararii atrage atenția asupra atitudinii „ingrijoratoare” a Chinei.