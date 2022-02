Acest vapor, cu o lungme de 137 de metri, a fost interceptat de vamesi francezi in largul Honfleur, in noaptea de vineri spre sambata. Nava este ”puternic suspectata de faptul ca are legaturi cu interese ruse vizate de sanctiuni” UE, precizeaza un ofiter de comunicare regionala a prefecturii maritime, Veronique Magnin. O nava de patrulare a Vamei franceze, sustinuta de o vedeta a Jandarmeriei si o nava de patrulare a Marinei au escortat nava Baltic Leader, care a plecat de la Rouen, sub pavilion rus, precizeaza Veronique Magnin. Vama franceza efectua audieri si investigatii la bordul navei, in…