- Pana de curent a cuprins jumatate din țara, dupa ce au aparut probleme in distribuție. Este vorba de mai multe judete din nord-vest, printre care: Cluj, Bistrița Nasaud, Sibiu, Maramureș, Mureș și Constanța.Citește și Nord-vestul Romaniei - in intuneric! Pana de curent in mai multe județe de țara:…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca urmatoarea transa de vaccinuri anti COVID va intarzia.Asta dupa ce, simbolic, s au vaccinat ieri cateva sute de persoane. In doi peri, ca la noi, in cateva randuriGCS a transmis presei: "Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s a intarziat livrarea…

- Cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID 19, produs de Pfizer si BioNTech, au intrat in tara in urma cu cateva ore, prin punctul de frontiera Nadlac 2. Dozele de vaccin au nevoie sa fie depozitate la o temperatura constanta de -80 de grade Celsius, astfel ca au fost aduse cu o furgoneta special…

- Constanța este in continuare pe primul loc in Romania la rata de infectare cu noul coronavirus. Numarul locuitorilor afectați de Covid-19 este in plina creștere, nici macar restricțiile dure și carantinarea impusa de autoritați neputand sa schimbe cifrele amenințatoare.

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania a anuntat ca toate slujbele religioase in interiorul lacasurilor de cult islamic din municipiul sus mentionat vor fi suspendate pentru o perioada de 14 zile, dupa ce autoritatile au decis carantinarea orasului Constanta.

- Premierul Ludovic Orban a scos atacurile la PSD din discursul de la lansarea programului de guvernare al PNL. Atacurile directe, caci șeful guvernului a zugravit România din timpul guvernarii social-democrate din 2016 pâna în 2019 drept una a corupției și saraciei. „Dați-mi…

- Președintele Igor Dodon a semnat luni, 2 noiembrie, decretul prin care i-a fost retrasa cetațenia Republicii Moldova oferita fostului deputat roman, Cristian Rizea, condamnat in Romania la 4 ani de detenție pentru acte de corupție. Igor Dodon a anunțat, astazi, in cadrul unui briefing, ca in calitate…