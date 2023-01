Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Australian Open 2023 au anunțat programul semifinalelor de pe tabloul feminin de simplu, Aryna Sabalenka (5) fiind singura jucatoare din Top 10 WTA ramasa in cursa pentru marele trofeu. Adversara sportivei din Belarus va fi surprinzatoarea Magda Linette (45 WTA), in timp ce Elena Rybakina…

- Poloneza Iga Swiatek (1 WTA, 21 de ani) a fost eliminat in optimi la Australian Open 2023. A pierdut contra Elenei Rybakina, din Kazahstan, (23 de ani, 25 WTA), scor 4-6, 4-6. Tripla campioana de Grand Slam, Iga Swiatek era mare favorita a turneului de la Melbourne, dar a fost invinsa de Rybakina, campioana…

- Caștigatoare de Grand Slam pe iarba londoneza, Elena Rybakina a parasit turneul WTA Adelaide 2 din runda inaugurala. Ocupanta a locului 21 in ierarhia mondiala, sportiva care reprezinta Kazahstan a fost invinsa de Petra Kvitova.

- Federatia Australiana de Tenis a afirmat ca sportivii din Rusia si din Belarus vor putea participa la Australian Open 2023, in ciuda apelurilor ca lor sa li se interzica prezența la primul turneu de Grand Slam al anului, relateaza nine.com.au.

- Federatia Australiana de Tenis isi mentine pozitia in ceea ce priveste participarea sportivilor din Rusia si din Belarus la primul grand slam al anului, Australian Open. Sportivii vor putea concura, in ciuda apelurilor ca lor sa li se interzica participarea, in contextul ofensivei militare a Rusiei…

- Potrivit ONG-ului, inotatoarea in varsta de 36 de ani, retrasa din activitatea sportiva in 2019 si care traieste in exil, a fost considerata vinovata si de „apel la sanctiuni impotriva Belarusului” si de „transmiterea de informatii false cu privire la evenimente” din tara, relateaza HotNews.ro, care…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost intampinat miercuri in Erevan, la sosirea lui, cu demonstrații de strada, relateaza The Moscow Times . Liderul de la Kremlin a venit in capitala Armeniei – o țara din Caucazul de Sud fara ieșire la mare – pentru a purta discuții cu membrii alianței militare conduse…

- „Pace, pace, pace. Este tot ce avem nevoie”, a scris tenismenul rus Andrey Rublev, luni, pe camera de filmare la finalul meciului caștigat impotriva unui alt sportiv rus, Daniil Medvedev, la Torino in grupele Turneului Campionilor, relateaza The Guardian. Nu este pentru prima data cand jucatorul de…