- In ultima luna moneda naționala a Turciei s-a devalorizat cu peste 16% fața de principalele valute. Și fața de leu, lira turceasca a pierdut aproape 20% de la inceputul anului și pana in prezent. Ieri, in cadrul unui miting, președintele Erdogan le-a cerut cetațenilor turci sa-și investeasca valuta…

- Consilierul pentru politica externa, Bogdan Aurescu, s-a intalnit joi la Casa Alba cu ambasadorul John Bolton, consilier pentru securitate nationala a presedintelui Statelor Unite, anunta Ambasada Romaniei in SUA.

- Banca Centrala a Turciei a decis miercuri sa majoreze dobanda de politica monetara cu 300 de puncte de baza, in ideea de a pune capat scaderii cursului de schimb al lirei si a restabili increderea investitorilor, afectati de politica interventionista a presedintelui Tayyip Erdogan. Fara a…

- Presedinta regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, si-a anuntat miercuri demisia, dupa ce a fost acuzata ca a obtinut fraudulos o diploma de master si ca a furat produse cosmetice dintr-un magazin, in 2011.

- Gica Hagi (53 de ani) a vorbit despre dorințele pe care le mai are legate de fotbal și anunța ca-și pregatește revenirea la naționala Romaniei. "Mai am doua dorințe: Vreau sa antrenez un club mare, sa caștig in Europa, și o echipa naționala. Voi munci sa se implineasca și vom vedea ce va fi. ...

- Pe langa onoarea de a fi gazda celui mai important eveniment sportiv al ultimelor decenii, desfașurat in Romania, in zilele de 5 și 6 mai 2018, la București, Final Four-ul Champions League la volei feminin, Volei Alba Blaj vrea sa faca o figura cat mai frumoasa in semifinalele celei mai importante competiții…

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…