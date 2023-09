O mireasă din Iași a fost furată de la nuntă și dusă la cazinou. Nuntașii au susținut-o să dubleze darul Un moment cu totul neobișnuit a avut loc la o nunta din Iași. Mireasa a fost furata de la nunta și dusa la cazinou. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Petronela și Ciprian și-au unit destinele joi, pe 7 septembrie 2023. Dupa ceremonie, mirii au organizat o recepție fastuoasa la unul dintre cele mai prestigioase restaurante din Iași, in prezența a zeci de invitați. Dupa miezul nopții, mireasa a fost „furata” de cațiva nuntași care au dus-o la un cazinou. Invitații au susținut-o sa caștige la pacanele ca sa dubleze darul. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile de cand au avut loc cele trei explozii de la Crevedia, autoritațile din Pașcani, județul Iași, sunt in alerta. Luni dimineața, o explozie urmata de un incendiu a avut loc la un restaurant unde, in interior, se aflau doua butelii de GPL cu capacitate de 60-70 de litri fiecare. Acum,…

- Accidentul s-a produs pe DJ 242B, intre localitațile Moscu și Targu Bujor din Galați. Tanara mireasa a fost furata de niște prieteni de la nunta care avea loc in satul Moscu. S-a urcat intr-un autoturism marca BMW, condus de o prietena, și a plecat catre Targu Bujor. Dar șoferița a pierdut controlul…

- Cea mai frumoasa zi a vietii ei s-a transformat intr-un cosmar pentru o mireasa din judetul Galati. Ea a ajuns la spital dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier, chiar in timp ce era furata, conform tradiției de la nunta. Accidentul s-a produs pe DJ 242B, intre localitațile Moscu și Targu Bujor…

- Teologul Teodor Baconschi i-a raspuns parintelui Calistrat care a cerut ca romanii sa doneze Bisericii 10% din ce caștiga la nunți. Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iași a ieșit in spațiul public cu o noua declarație controversata, spunand ca zeciuiala biblica inseamna ca 10% din caștigul…

- O tanara șoferița a fost la un pas sa-și piarda viața miercuri dupa amiaza, in Iași, dupa ce mașina pe care o conducea și in care se afla singura a fost lovita in plin de o ambulanța și rasturnata, scrie Observator News.Accidentul a avut loc in zona pasajului Nicolina și o camera de supraveghere a surprins…

- In episodul 4 Mireasa: Confesiuni sezonul 3, Mihai și Hatice și-au reamintit de inceputul relației lor. Finalistul nu este sigur ca soția lui a trecut peste momentele in care a judecat-o pentru oamenii din trecutul ei.

- Dupa ce și-au depus actele de casatorie, Maria și Antonio au avut parte de declarații emoționante. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, baiatul a povestit despre ce s-a intamplat, de fapt, cand a invitat-o pe Beatrice in casa Mireasa.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, dupa sedinta conducerii PNL ca in momentul acesta, Mircea Abrudean este sustinut de PNL ca secretar general al Guvernului, pentru ca vine din cea mai puternica organizatie, organizatia Cluj si are sustinerea intregului Birou Politic National, unde…