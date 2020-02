Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – 1 – Minora a fost gasita. Știrea inițiala. O minora in varsta de 12 ani, din sat Simboleni, comuna Camarașu, județul Cluj, a plecat de la locuința sa in data de 3 februarie, in jurul orei 08.00, insa nu s-a mai intors. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat…

- O minora in varsta de 12 ani din comuna Camarașu a plecat de acasa și nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca luni, 3 februarie, in jurul orei 8 dimineața, minora Gecan Alesia-Maria, in varsta de 12 de ani, din sat Simboleni, comuna Camarașu, județul Cluj, a …

- UPDATE: Minora a fost gasita, aceasta plecase de la domiciliu si dorea sa ajunga la locuinta bunicii sale. Nu a fost victima niciunei infractiuni. Politistii Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in dimineata acestei zilei, Stroe-Tuna Andreea-Iasmina, de 12 ani, a plecat…

- Minora in varsta de 11 ani, data in urmarire nationala dupa ce mama ei a sesizat politia ca a plecat in ziua precedenta de acasa si nu a revenit, a fost gasita luni seara, la Caracal, de catre politistii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, a declarat…

- Politistii din Alba cauta o minora care a disparut de la domiciliu. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112.

- O minora de 13 ani a fost data disparuta dintr-un centru de protectie sociala din municipiul Slatina. UPDATE: ora 14.00 / Politistii din Olt au confirmat faptul ca minora de 13 ani plecata dintr-un centru de protectie sociala din Slatina a fost gasita la Caracal. Stirea initiala Polițiștii din Olt cauta…

- CAUTARI… Polițiștii vasluieni au fost sesizați in cursul zilei de astazi, cu privire la faptul ca, in ziua de 2 noiembrie a.c., IRIMIA NECULAI, in varsta de 13 ani, din localitatea Banca-Sat, comuna Banca, județul Vaslui și IRIMIA ION MIHAI, in varsta de 11 ani, din localitatea Banca-Sat, comuna Banca,…

- Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 15 ani, din judetul Sibiu, care a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni, sora sa fiind cea care a sesizat politia potrivit Agerpres. "La data de 7 noiembrie a.c., o adolescenta in varsta de 17 ani a sesizat in scris Inspectoratul de Politie Judetean…