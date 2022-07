O mică istorie a unui ­cartonaş „gămănesc“ Petrolul-Voluntari 0-1 (vezi cronica din pagina 8) și lumea este suparata tare de tot pe Gaman, și nu de ieri de azi. Semnificația numelui de „gaman” este de om gurmand, nesatul. De cate ori a venit la Ploiești, Gaman ne-a mancat sufletul. Nu am scapat nici de aceasta data,pe langa faptul ca a „ingalbenit” aproape toata apararea, ne-a mancat și punctele prin interpretarea incorecta – sau „trasa la tema”, cum spun rebusiștii – a fazei din minutul 23. Aceasta a fost decizia incorecta, nu acordarea penalitații din final in favoarea oaspeților, sancțiune care nu poate fi contestata. Insa Gaman a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a trecut de Petrolul, scor 1-0, in prima runda a noului sezon din Liga 1. Imediat dupa fluierul final, „centralul” George Gaman a fost protagonistul unui moment comic, aratandu-i cartonașul roșu șoferului gazdelor. Ploieștenii au fost nemulțumiți de cele doua decizii majore luate de George…

- Al. Florin Țene Președinte național al Ligii Scriitorilor Membru al Academiei Americano-Romane de Cultura și Știința Revista de creatie si cultura “BOGDANIA” a facut primii pasi catre cititori, spre sfarsitul lunii februarie 2013. Scrie pe pagina de internet a revistei. BOGDANIA, avand ca redactor șef…

- N.D. Pe data de 17 iunie a.c., la ora 11.00, la Ploiești, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, se va deschide expoziția „Tezaure arheologice prahovene”, in care vor fi prezentate publicului larg și iubitorilor de istorie descoperiri de data recenta, de pe teritoriul județului Prahova.…

- Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Ultrașii „cainilor” nu au suportat sa vada ca echipa lor a picat in „B”. ...

- Un complet de cinci judecatori condus de vicepreședintele ICCJ Iulian Dragomir a ramas, luni, in pronunțare in cazul apelului procurorilor DNA impotriva deciziei primei instanțe prin care Vasile Blaga a fost achitat in legatura cu fapta de trafic de influența legata de primirea unor sponsorizari…

- Performanta de exceptie pentru sportul juvenil buzoian! Echipa de minivolei fete de la Clubul Sportiv Scolar este noua campioana nationala, in urma turneului final care a avut loc intre 4 si 8 mai, la Craiova, cu participarea celor mai bune opt echipe din tara la aceasta categorie de varsta. In ultimul…

- Echipa de juniori II de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va participa in perioada 4 – 8 mai la turneul final, rezervat categoriei lor de varsta. Turdenii fac... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fundasul international german Antonio Rudiger, aflat la final de contract cu Chelsea Londra, se pregateste sa semneze cu echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta presa iberica, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…