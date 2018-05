Vizioneaza un tutorial care te invața o metoda simpla pentru a curața pensulele de machiaj. Vezi și: Ce este primerul și cum il alegi in funcție de tipul tau de ten Ai nevoie de un sapun antibacterian, de pensulele… murdare de machiaj și de un șervet de hartie pentru bucatarie, pentru a indeparta excesul de apa din parul pensulelor curațate. Umezește sapunul și pensula sub jetul de apa de la robinet. Freaca ușor perii pensulei de sapun. Clatește excesul de reziduuri sub jetul de apa și repeta operațiunea. Indeparteaza ultimele urme de fard de pe pensula, frecand accesoriul de machiaj in caușul…