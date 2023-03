Stiri pe aceeasi tema

- Anunț public JUDEȚUL BISTRIȚA-NASAUD, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Renovare energetica la Centru Școlar de Educație Incluziva nr. 2, Bistrița-C1, C2, C3„, propus a fi amplasat in municipiul Bistrița, str. Toamnei, nr. 2 BIS,…

- Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt in sedinta extraordinara In conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locala se intelege…

- Muzeul Național al Bucovinei continua și in acest an sa organizeze proiecte de educație muzeala. La Cetatea de Scaun a Sucevei debuteaza „Lecția de 10". Cei interesați de vizite relaxante, explorare și cunoaștere prin joc, ore de muzeu captivante sunt așteptați la activitațile pe care ...

- Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) ,,Sf. Andrei" Gura Humorului a imbracat in luna decembrie „straie de poveste" și a desfașurat activitați interesante și mult apreciate de elevi. Printre acestea se numara concursul ,,Iarna copilariei", care a dat startul ...

- Este oficial, bacșișul va fi impozitat cu 10%. Proiectul depus de fostul ministru al Finanțelor PSD, Eugen Teodorovici, a fost votat, marți, in Camera Deputaților. Impozitarea bacșișului a fost votata in urma cu scurt timp in plenul Camerei Deputaților, for decizional in acest sens. Este vorba despre…

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania organizeaza in perioada 13 ndash; 17 decembrie 2022 proiectul "Repere identitare dobrogene ndash; 13 Decembrie, Sarbatoarea Etniei Tatare din Romania", proiect realizat cu sprijinul Primariei Municipiului Constanta.Proiectul se va deschise…

