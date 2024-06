Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca ai șansa sa te bucuri de bonusuri de casino? Jocurile de noroc vin cu multa adrenalina, dar și cu numeroase surprize pentru cei care aleg aceasta modalitate de a se distra. Citește articolul mai departe pentru a afla care sunt cele mai dorite și așteptate bonusuri in domeniu, dar și cum poți…

- Cu toate ca actualul Guvern, in frunte cu Marcel Ciolacu, promite ca vom avea una dintre cele mai mari creșteri economice din UE și ca ne vom incadra in ținta de deficit estimata, mediul de business ramane sceptic la aceste perspective, pe care le considera nerealiste. Intr-un an cu multiple alegeri…

- Romanii saraci sunt cei mai cei mai afectați. Un studiu realizat de Finance Watch indica faptul ca, in pofida reglementarilor din cadrul UE, consumatorii vulnerabili din comunitatea europeana se confrunta cu dificultați in accesarea unui cont bancar de baza. In contextul unei creșteri a costului vieții,…

- Bonusurile reprezinta o componenta esențiala a strategiei de marketing folosita pentru a atrage și fideliza jucatori. Diversitatea acestor bonusuri poate fi covarșitoare, fiecare tip avand propriile caracteristici și condiții de utilizare. Jucatorii ințelepți știu ca ințelegerea profunda a diferitelor…

- De ce mancam miel de Paște? De ce pasca este rotunda? Ce pațeau pe „lumea cealalta” cei care trișau la concursul de spart oua de Paște? Romanii au vrut mereu sa aiba o masa de Paște „cu de toate”, mai ales dupa postul cel lung. Cum s-au schimbat lucrurile și cat de mare era in … Articolul Documentar…

- Aflat la Praga la invitația omologului sau, Milos Vystrcil, Nicolae Ciuca se va intalni in prima zi a vizitei sale oficiale și cu președintele ceh Petr Pavel, intalnire importanta din perspectiva parteneriatului economic Romania - Republica Ceha, dar și a creșterii comunitații romanești din Cehia.Dialogul…

- Se schimba buletinele In Romania, se efectueaza o schimbare in ceea ce privește buletinele de identitate, cu trecerea la buletinele electronice dotate cu cip la nivel național, ceea ce a starnit interesul multor romani fața de costurile implicate. Inițial, autoritațile romane au comunicat ca introducerea…

- (P) Descopera universul cazinourilor din Romania cu iCazino.ro In era digitala in care traim, cazinourile online au devenit o atracție majora pentru pasionații de jocuri de noroc din intreaga lume. În România, această tendință este în plină expansiune, iar…