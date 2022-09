Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe Calea Florești din municipiul Cluj-Napoca! Polițiștii clujeni au intervenit noaptea trecuta, in jurul orei 01:20 dupa ce o șoferița ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de parapetul amplasat pe axul drumului.„La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 01.20, polițiștii au…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a informat ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 532, in zona localitații Șagu, județul Arad, s-a produs un accident rutier. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a lovit parapetul median,…

- In dimineata de miercuri, in jurul orei 05.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.N. 18 in oraș, a avut loc un accident de circulație soldat cu o victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 31 de ani din Vișeu de […] Source

- Polițiștii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier produs pe Calea Florești, in municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații, coliziunea s-ar fi produs intre un autocamion și un autoturism.„La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 10.05, polițiștii au intervenit la un eveniment…

- Accident de circulație, joi, pe strada Ardealului din Timișoara. O persoana a ajuns la spital și trei mașini au fost avariate dupa ce un șofer nu a pastrat distanța regulamentara, a lovit mașina din fața sa, iar apoi a ajuns pe contrasens. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata corespunzator s-a desprins din autovehicul și cateva bucați au patruns prin parbrizul unui…

- Grav accident de circulației aseara in jurul orei 22:30 la Seini. Polițiștii seineni au fost sesizați prin apelul de urgența 112 despre un accident rutier cu victime, iar din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, la intersecția strazii Baii cu strada Boci din oraș, un autoturism a acroșat un…

- Un tanar in varsta de 18 ani a furat o mașina in Timișoara, in miez de noapte, și a produs un accident. Polițiștii au constatat ca tanarul era baut și nici nu avea permis de conducere. „La data de 12 iunie 2022, in jurul orei 01:00, un tanar de 20 de ani a condus un […] Articolul Un adolescent baut…