Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in localitatea aradeana Felnac, unde o mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat intr-un șanț. La locul incidentului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…

- O mașina in care se aflau cinci persoane, s-a rasturnat, luni seara, in localitatea Felnac. Potrivit Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad, cele cinci persoane... The post O mașina in care se aflau doi adulți și trei copii s-a rasturnat la Felnac appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- UPDATE Potrivit ISU Dobrogea, accidentul s a soldat cu 5 victime constiente, 3 adulti si 2 copii .Acestea sunt transportate la spital barbat de 37 ani, barbat de 47 ani descarcerat, femeie de 29 ani descarcerata, copii 8 si 14 ani .Azi, 14 aprilie un accident rutier s a produs la iesire din Silistea…

- Un accident de circulație s-a produs duminica, 26 februarie, pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus, județul Bistrița-Nasaud. Patru persoane, intre care un copil de 10 ani, au ajuns la spital, dupa ce o mașina de poliție s-a ciocnit cu un autoturism, potrivit unui comunicat al ISU Bistrița, citat de…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei cinci, in comuna Garleni, sat Garleni. Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina, in urma unui apel care anunța faptul ca un autoturism este cazut in șanț. Cele doua femei care se aflau in mașina au refuzat transportul la spital. „Apelul…

- Politistii rutier vasluieni au fost solicitati sa intervina, sambata, dupa ce o masina in care se aflau trei adulti si trei copii, s a rasturnat pe DE581.Iata postarea de pe pagina de Facebook a Politiei Romane: Buna ziua Va rugam sa ne ajutati ca am "reusit" sa iesim cu masina de pe drum, iar acum…

- PERICULOS… Din cauza carosabilului cu zapada și a nerespectarii vitezei in condiții de iarna, astazi, 28 ianuarie, la ora 08.21, a avut loc un incident rutier. Poliția a fost anunțata prin apel 112 ca un autoturism s-a rasturnat in șanț, pe DE 581, la intrarea in satul Salcioara, comuna Banca, avand…

- UPDATE: Mai mulți barbați din Buhuși, localitate din județul Bacau, s-au batut cu topoarele, in mijlocul strazii. Doua grupuri s-au intalnit și s-au luat la cearta. Din apropiere, au aparut mai mulți barbați cu topoare in mana. Restul, au folosit pumnii. Incidentul s-a petrecut marți. Imaginile au fost…