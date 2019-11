Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care asteptau sosirea unui tramvai pe un refugiu au fost lovite de o masina care a venit cu viteza si s-a rasturnat chiar langa ei. Zeci de oameni s-au adunat la fata locului si au sunat la 112. Cei trei pietoni si soferul au ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova.

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, in Craiova, pe Calea București, in zona Institut. Un barbat a intrat cu mașina intr-o stație de tramvai, accidentand trei pietoni! Mașina s-a rasturnat și șoferul s-a accidentat și el, a notat gds.ro. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii…

- O femeie a murit duminica, dupa ce mașina in care era, condusa de un barbat de 87 de ani, s-a rasturnat intr-o rapa, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, Poliția Brad a fost sesizata ca pe un drum de langa Rusești a avut loc un accident. Polițiștii au constatat ca un barbat de 87 de […] Articolul…

- Fostul adjunct al șefului IPJ Arad ar fi primit amenințari cu moartea, iar o alta persoana i-ar fi promis ca il va distruge și va pierde tot ce are mai drag. La scurt timp, mașina de lux a acestuia a luat foc inexplicabil.

- Un microbuz a lovit joi o mașina parcata in Timișoara, apoi un barbat de 75 de ani și s-a oprit intr-o stație de tramvai. Martorii spun ca șoferul microbuzului aveau un handicap la un picior, dar mașina era adaptata pentru el. Potrivit Poliției Timiș, un șofer in varsta de 30 de ani a pierdut control…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce o mașina condusa de un șofer baut a intrat intr-un cap de podeț. Accidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 20.00, pe raza orașului Marașești. Conform Biroului de presa al IPJ Vrancea, „din primele informații, cauza producerii evenimentului rutier este…

- Un accident grav de circulație s-a produs, aseara, in orașul Reșița. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, un barbat a fost reținut in aceasta dimineața dupa ce a accidentat o femeie, care a murit la spital. Scandalos este faptul ca individul era beat, nu deținea…