- Doua persoane au ajuns la spital cu arsuri de gradul III, dupa ce mașina in care se aflau a luat foc. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica, 14 august, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- In cursul acestei dimineti, dupa ora 04.30, am fost solicitati, prin apel la numarul unic de urgenta 112, sa intervenim, in localitatea Ovidiu, la un accident rutier urmat de un incendiu ce se manifesta la un atelier auto.Au fost alocate, ca mijloace de interventie, trei autospeciale de stingere cu…

- Trei electricieni au fost grav raniți și transportați la un spital local dupa un „incident electric” la un centru de date Google din Council Bluffs, Iowa, SUA, potrivit Departamentului de Poliție din Council Bluffs și Google. Incidentul a avut loc luni la ora locala 11:59, ora 11:59, a declarat Departamentul…

- Miercuri, 6 Iulie: Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre doua autoturisme pe DN 64, in localitatea Raureni, unul…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier teribil, petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca. O tanara a decedat, iar trei persoane au ajuns la spital, intre care și o fetița de doar 10 ani. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…

- Se intervine in cazul unui accident rutier in comuna Matasaru pe DN7. Din primele informații un autoturism s-a rasturnat și doua persoane sunt ranite. Pompierii de la Detasamentul Gaesti intervin Post-ul Accident pe DN7, la Matasaru! Doua persoane sunt transportate la spital apare prima data in Gazeta…

- Un accident de proporții a avut loc in Mamaia, duminica seara, acolo unde patru mașini au intrat in coliziune directa, rezultand mai multe victime. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale, care au preluat victimele. Ce s-a intamplat Accidentele se țin lanț pe drumurile din țara noastra,…

Doua persoane in varsta de 60 de ani au ajuns la spital dupa un accident petrecut luni la Someșul Cald. Pompierii clujeni au intervenit luni la un accident rutier petrecut in localitatea Someșu Cald.