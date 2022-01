Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 42 de ani a fost lovita de o masina, marti, pe bulevardul Pipera din Voluntari, pe trecerea de pietoni, autoturismul apartinand, potrivit unor surse judiciare, Ambasadei SUA la Bucuresti. "La data de 25 ianuarie, in jurul orei 16,20, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov…

- O betoniera a explodat, joi, la o fabrica de ciment in orașul Voluntari, pe strada Cernavoda. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.„In cursul zilei de astazi, in jurul orei 12:25, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat…