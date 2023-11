O mare voce a României își trăiește ultimii ani din viață într-un azil din Canada Pe vremea comunismului era una dintre cele mai apreciate voci ale Romaniei, o artista admirata de multa lume nu doar la noi, ci și in atrainatate. Astazi, insa, a ajuns sa traiasca in condiții greu de imaginat intr-un azil din Canada, uitata de toata lumea. In decembrie, Aura Urziceanu, pe care mulți o considera și acum cea mai buna voce de jazz a Romaniei din toate timpurile, va implini 77 de ani, dar nu are niciun motiv de bucurie. Bolnava de Alzheimer, dezamagita de lume, inclusiv de Romania, de unde a plecat in urma cu zece ani, renunțand inclusiv la cetațenie, artista iși duce zilele in condiții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La cei 76 de ani ai sai, Aura Urziceanu traiește departe de Romania. In presa au aparut infromații care spun ca marea cantareața de jazz ar avea parte de condiții dificile de trai, intr-un azil din Canada.

- Drama uneia dintre vocile de aur ale Romaniei: Aura Urziceanu ar fi ajuns intr-un azil Continue reading Drama uneia dintre vocile de aur ale Romaniei: Aura Urziceanu ar fi ajuns intr-un azil ponosit din Canada, diagnosticata cu Alzheimer at Tabu.

- Stabilita in Toronto (Canada) din 2010, Aura Urziceanu a ajuns intr-un azil și, conform informațiilor prezentate de Cancan, ar suferi și de Alzheimer.„E foarte greu sa mai poata lua cineva legatura cu ea, fiindca și ea a dorit foarte mult, poate prea mult, sa se izoleze acolo, in Canada. Are o varsta…

- Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai bogați oameni din Romania și a condus afaceri de milioane de euro, insa acum a ajuns intr-un moment dificil al vieții lui. Fostul om de afaceri a dezvaluit cat de mulți bani a pierdut in ultimii ani, avand in vedere stilul de viața de lux pe care l-a dus…

- Sfanta Parascheva Sfanta Parascheva, cunoscuta și sub numele de Sfanta Vineri, este o sfanta ortodoxa a carei sarbatoare are loc in fiecare an pe 14 octombrie. Ea este venerata in special in Balcani, in țari precum Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia. Viața și faptele Sfintei Parascheva sunt invaluite…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca, mai tarziu, Luna incepe o dezbatere cu Pluto cel haotic, invitand la schimbari de dispozitie, obsesii sau reactii exagerate. In cele din urma, Luna intra in Leul increzator, ceea ce poate aduce fie un sentiment de compasiune, fie alimentarea focului. De noi depinde…

- Irinel Columbeanu a declarat ca are in plan o plecare in Canada și este deja in discuții pentru o afacere de milioane. Barbatul a marturisit ca nu o sa paraseasca țara definitiv, dar ca o sa mearga periodic in strainatate pentru a-și reface averea.Irinel Columbeanu traiește acum intr-un apartament inchiriat…

- Presedinta Organizatiei Femeilor Liberale, Nicoleta Pauliuc, considera ca nu sunt doar barbații de vina pentru ca Romania are puține femei politician. „M-am intrebat adesea, de ce nu intra mai multe femei in politica si am realizat ca nu trebuie sa aruncam vina, nu mereu cel putin, pe barbati si este…