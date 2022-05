Stiri pe aceeasi tema

- Vremea nefavorabila de la Moscova a impiedicat zborul avioanelor cu ocazia paradei militare de la Moscova, scrie agenția de presa ruseasca Tass, citata de Agerpres . Componenta aviatica a paradei militare din 9 mai din Piata Rosie de la Moscova nu a mai avut loc, din cauza conditiilor meteo nefavorabile,…

- Leonid Volkov, apropiat al lui Aleksei Navalnii, face o dezvaluire despre Putin care ar putea incuraja pe toți opozanții acestuia pentru ca se refera la cate zile ar mai sta acesta la putere. Cu decizia de a intra in razboi cu Ucraina, Vladimir Putin „si-a scurtat clar zilele la putere”, a declarat…

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a scapat porumbelul la o conferința de presa in care descris atrocitatile din orasul ucrainean Bucea drept "o provocare inscenata". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a exprimat îndoiala ca presedintele rus Vladimir Putin este informat pe deplin de consilierii sai în legatura cu situatia din Ucraina, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Într-o podcast german despre politica ce urmeaza a fi transmis duminica,…

- Vladimir Putin a facut prima declarație dupa ce omologul sau, Joe Biden, l-a avertizat sa nu atace țarile NATO. Liderul de la Moscova nu a comentat declarațiile acestuia, insa s-a aratat mulțumit de razboiul din Ucraina. Mai exact, liderul de la Kremlin a laudat ”operațiunea militara speciala” in care…

- Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza miercuri ca ”operatunea militara speciala” din Ucraina este un ”succes” si da asigurari ca nu va permite ca fosta republica sovietica s devina un ”cap de pod” al unor ”actiuni agresive” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- In mai, anul 2000, Vladimir Putin a devenit președintele Rusiei. A fost reales in mai, anul 2012 și a ramas la putere pana in prezent. In aprilie 2021, el a semnat o lege pentru a face modificari in constituția țarii, care ii vor permite sa candideze pentru inca doua mandate de șase ani, acordandu-și…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat prin telefon, vineri, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre conflictul militar din Ucraina, iar liderul de la Kremlin l-a anuntat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu Kievul si au stabilit sa mentina contactele, anunța Mediafax. Fii…