- Executorii judecatoresti din orasul Krasnoiarsk (Siberia) i-ar fi ordonat unei mame singure, cu doi copii, sa semneze un contract cu Ministerul Apararii rus si sa mearga la razboi in Ucraina pentru a putea sa-si achite datoriile la banca, relateaza dpa, citand media ruse.

- UPDATE 6:10 – Zelenski a vizitat Odesa: „Vom reconstrui cu siguranta tot ceea ce Rusia a distrus” Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, intr-un nou discurs, ca Ucraina va reconstrui cu siguranta tot ce a distrus Rusia. Alaturi de premierul Tarilor de Jos, Mark Rutte, Zelenski…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a cerut vineri, 6 octombrie, sa fie produse mai multe avioane de lupta Su-34, in contextul in care forțele Moscovei iși continua ofensiva din Ucraina, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.Kremlinul a anunțat recent o creștere masiva a cheltuielilor pentru…

- Ministerul Apararii de la Moscova a declarat ca Rusia a dejucat o incercare de debarcare a forțelor ucrainene in Crimeea. Potrivit Ministerului, un aparat al forțelor aerospațiale ruse a intervenit in nord-estul Marii Negre pentru a opri o incercare de patrundere pe teritoriul Crimeii de catre un grup…

- Rusia a doborat in cursul noptii 19 drone aeriene ucrainene deasupra Marii Neagre si a Peninsulei Crimeea anexata, precum si alte trei in regiunile Kursk, Belgorod si Orel, a anuntat azi Ministerul Apararii de la Moscova. “Sistemele de aparare aeriana au distrus 19 drone ucrainene deasupra Marii Neagre…

- Analistul militar, Oleksandr Musienko, șeful Centrului de Cercetari Militare și Juridice, a comentat eliberarea din funcție a generalului rus Serghei Surovikin din postul de comandant șef al Forțelor Aerospațiale Ruse va afecta relațiile dintre FSB și Ministerul Apararii din Rusia

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…