Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și trei copii din Roman, județul Neamț, au ajuns la spital dupa ce ar fi consumat jeleuri cu canabis aduse din strainatate. Polițiștii fac cercetari, fiind nevoie de expertiza medicala pentru a confirma faptul ca dulciurile conțineau droguri, informeaza Mediafax.Polițiștii nemțeni au fost…

- O femeie și trei copii din Roman, județul Neamț, au ajuns la spital dupa ce ar fi consumat jeleuri cu canabis aduse din strainatate. Polițiștii fac cercetari, fiind nevoie de expertiza medicala pentru a confirma faptul ca dulciurile conțineau droguri. Polițiștii nemțeni au fost sesizați prin apel 112…

- O femeie in varsta de 37 de ani, din satul Cotu Vameș, județul Neamț, și cei trei copii ai sai, cu varste de 10,16 și 17 ani, au ajuns la spital, dupa ce au consumat jeleuri care conțineau canabis. Cei patru au primit diagnosticul “intoxicație cu canabis”. Oamenii legii continua acum cercetarile cu…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- O femeie și trei copii din Roman, județul Neamț, au ajuns la spital dupa ce ar fi consumat jeleuri cu canabis aduse din strainatate. Polițiștii fac cercetari, fiind nevoie de expertiza medicala pentru a confirma faptul ca dulciurile conțineau droguri.

- Un copil de 10 ani, din judetul Neamt, a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a mancat din greseala jeleuri cu canabis. Medicii l-au tratat, se afla in afara oricarui pericol, fiind externat cu recomandari de supraveghere. „La Unitatea de Primire a Urgentelor a fost admis un baietel…

- ■ la Maternitatea Roman au fost aduși pe lume cnci copii, patru fetițe și un baiețel ■ au incheiat socotelile cu viața șase romașcani ■ Adresabilitatea la Spitalul Municipal de Urgența Roman a fost extrem de ridicata in zilele de Paști. Conform precizarilor purtatorului de cuvant al unitații sanitare,…