- Sponsorul celor de la FCSB a facut un reportaj in care le-a prezentat suporterilor roș-albaștrilor cum arata o zi din viața echipei. La micul dejun, Gnohere e privilegiatul echipei: primește omleta din 3 oua, in timp ce Florin Tanase mananca dimineața doar un ou fiert cu roșii. „Bizonul a fost mic…

- James Harrison din Australia are puțin peste 80 de ani și, la prima vedere, pare un om cat se poate de normal. Totuși, puțini sunt cei care știu ca australianul a salvat milioane de vieți și poate fi numit erou in adevaratul sens al cuvantului.

- Boon, nu intram acuma in detalii administrative, ca nu vrem sa va plictisim cu dintr-astea pe azi. Haideti mai bine sa va spunem alte chestiuni mai lejere despre ei, ca sa ne spuneti, dar asa, pe bune si fara vrajeala, care din cei doi merita mai mult postul. Despre Marean stim ca e foarte preocupat…

- Un adult obișnuit are parte de doua-trei raceli pe an, conform Centers for Disease Control. Odata ce ai contactat un virus de raceala, nu prea poți da inapoi – dar ce poți face sa previi raceala totuși? Cea mai buna metoda de a scapa de raceala este sa o previi. Pentru a face asta, trebuie sa iți menții…

- Luni, Poliția romana a activat sistemul ‘Alerta, rapire copil!’. Politistii au declansat sistemul ‘Alerta, rapire copil!’, astazi, dupa ce Daria Maria Puica, o fata de 13 ani din comuna Vultureni, a fost rapita de un tanar in varsta de 27 de ani, care este unchiul ei si care ar fi facut o pasiune pentru…

- Studiul a fost publicat cu o zi inainte ca Johnson & Johnson sa anunte ca incepe o rechemare voluntara a pudrei pentru bebelusi, "dintr-un exces de precautie". Studiul realizat de organizatia Healthy Babies Bright Futures a constatat ca unul din patru din 168 de alimente pentru bebelusi testate in laborator,…

- In 2008, scriam impreuna cu Oleksandr Sushko si Oazu Nantoi, The Breakthrough – a quick solution on Transnistria – despre perceptia rezolvarii peste noapte a problemei nistrene, asa cum a fost anuntata de catre Vladimir Voronin. O analiza facuta in varianta grupurilor de lucru trilaterale de experti…