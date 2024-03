Ce surpriză le-a făcut soţia milionarului Nicolae Badea fanilor dinamoviști Oana Livia Badea, soția milionarului Nicolae Badea, care se numara alaturi de Cristi Borcea printre cei mai cunoscuți acționari ai clubului Dinamo de-a lungul timpului, le-a facut o surpriza mare fanilor fotbaliștilor de la echipa bucureșteana. Oana Badea a inaugurat, sambata, la Baneasa Mall, magazinul Bitolia Sport, unde se gasesc haine cu insemnele jucatorilor emblematici de la Dinamo . Mai trebuie precizat și faptul ca locația este amenajata sub forma unui vestiar al unei echipe de fotbal, iar, cu totul și cu totul inedit, cabina de proba arata ca o cabina de duș. La eveniment au putut fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cristea, fostul golgheter al lui Dinamo, i-a invins pe „caini” la debutul pe banca noii sale echipe. A fost 1-0 pentru SC Popești Leordeni in meciul cu CS Dinamo București, in Liga 3, Seria a IV-a. Primele meciuri din 2024 in Liga a III-a de fotbal au avut loc vineri. Unul dintre capetele de…

- Liga a III-a. Seria a IV-A. Etapa a 16 a 8 martie 2023 CS Blejoi – Dunarea GiurgiuFC Pucioasa – ARO C-lung MuscelTricolorul Breaza – CSO PlopeniFlacara Moreni – CS PauleștiCS Dinamo – Popești-Leordeni Clasament1. Dinamo Bucuresti 15 11 2 2 37-13 24 352. CS Blejoi 14 10 1 3 30-18 12 313. SC Popesti-Leordeni…

- Ovidiu Burca (43 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, nu l-ar fi lasat pe Lamine Ghezali (24 de ani) sa plece la Levadiakos, locul 1 din liga a doua din Grecia. Mijlocașul francez a contribuit la promovarea „cainilor” in Superliga sub comanda lui Burca, dar evoluțiile sale nu au mai fost la același…

- In Grupa B a Ligii 1, CSM II Constanta se afla pe locul 4, cu 22 de puncte. Echipa masculina de baschet CSM II Constanta a pierdut partida de pe teren propriu cu CSS VSK Gheorgheni, din Liga 1, scor 73 88, dupa ce formatia gazda a condus trei sferturi din meci. Pe sferturi, scorul in partida Constanta…

- Echipa Kansas City Chiefs isi va apara titlul in Super Bowl, finala a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), in fata formatiei San Francisco 49ers, in data de 11 februarie, pe Allegiant Stadium din Paradise (Nevada).Kansas City Chiefs si starul sau Patrick Mahomes au invins duminica, in deplasare,…

- Inca un jucator a parasit Chindia Targoviște in aceasta iarna! L-a scurt timp dupa reunire, formația dambovițeana a ramas fara aparatorul Alexandru Giț (26 ani). Dupa desparțirea de Chindia, fundașul și-a gasit rapid o noua echipa. Acesta a ales sa mearga la CSC Șelimbar, liderul Ligii a 2-a, potrivit…

- La 38 de ani, Adam Nemec anunța inevitabilul. Cel mai probabil, atacantul inconfundabil de la FC Voluntari iși va incheia la finalul sezonului aventura din Romania, slovacul luand in calcul inclusiv o ieșire definitiva din fotbal # „Veteranul” dezvaluie ca le-a promis soției și apropiaților ca se va…

- Valeriu Iftime s-a prabusit emotional dupa esecul cu Dinamo. Patronul lui FC Botosani a anuntat ca va lua masuri radicale dupa infrangerea din etapa a 20-a a Ligii 1. Mihai Ciobanu, antrenorul moldovenilor, va fi demis. Pleaca si Andrei Patache. „Daca ne bate Dinamo, gata, inchidem, tragem obloanele!„,…