Stiri pe aceeasi tema

- Am aflat ce pensie va incasa Traian Basescu de la Uniunea Europeana! Pentru ca și-a pierdut banii cuveniți ca fost președinte, politicianul va trebui sa-și calculeze cu atenție cheltuielile pentru a se descurca la pensie. Pe de alta parte, cei mai mulți bani ii vor reveni unui eurodeputat roman in varsta…

- Formula 1 a ajuns pe Batranul Continent pentru Marele Premiu din Emilia-Romagna, a 7-a etapa din acest sezon. Marele Circ a revenit la Imola dupa un an de pauza, iar Max Verstappen va pleca din pole position in cursa de duminica. Triplul campion mondial din Țarile de Jos a stabilit cel mai bun timp…

- Colegiul Național din Iași organizeaza sambata, 11 mai, a doua ediție a Concursului Național de Lingvistica ”Alexandru Philippide”. Competiția este parte componenta a concursului interdisciplinar ”Literatura și celelalte arte”. Elevii de gimnaziu pot participa la categoria incepator, destinata celor…

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) s-a impus in Marele Premiu de Formula 1 gazduit duminica de Miami, in a sasea etapa a Campionatului mondial. Plecat din linia a 3-a, pozitia a 5-a, Norris i-a devansat pe Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre si lider la zi in clasamentul general,…

- FCSB e campioana Romaniei, iar reacțiile nu au incetat sa apara din fotbalul romanesc. Adrian Ilie (50 de ani), de trei ori campion cu Steaua la mijlocul anilor 1990, a ținut sa felicite formația pregatita de Elias Charalambous pentru aceasta performanța. „Cobra” a facut o analiza a sezonului facut…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Chinei, desfașurat duminica la Shanghai, a cincea etapa a Campionatului mondial de Formula 1. Campionul mondial en titre a plecat din pole-position și a reușit sa termine pe primul loc, devansandu-i pe britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes)…

- Romania și Polonia organizeaza pentru prima data in istorie un sezon cultural bilateral. Calendarul bogat de evenimente și schimburile culturale in toate domeniile artistice vor contribui la aprofundarea relațiilor și legaturilor de prietenie dintre cele

- Pepiniera – 1306 plante, instalația verde-urbana care a fost prezenta in centrul Timișoarei, pe parcursul anului 2023, a ramas la nominalizarea pe lista scurta a premiului Mies van der Rohe oferit de Uniunea Europeana. Singurul proiect din Romania nu a prins finala de șapte.