O tanara mama din județul Maramureș este suspectata ca și-ar fi ucis cei doi copii, de patru luni, respectiv un an și noua luni. Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel Sistemul Național Unic Apeluri de Urgența 112 de catre un barbat, in data de 02 iunie a.c., ora 10.54, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea Copalnic Manaștur doi copii prezinta probleme respiratorii severe. „In urma deplasarii la fața locului a polițiștilor din cadrul Secției 7 Suciu de Sus, s-a constatat faptul ca doi copii minori, in varsta de un an și noua luni, respectiv in varsta de…