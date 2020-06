Stiri pe aceeasi tema

- Scene absolut revoltatoare in comuna Cozmești din județul Vaslui. O femeia și-a legat fiul, cunoscut cu probleme psihice, cu lanțul de un copac, lasandu-l in arșița amiezii. Aceasta a plecat sa munceasca și pentru ca nu-l putea supraveghea, de teama sa nu plece prin sat, l-a legat de un copac in curte,…

- Un tanar din Dolj s-a legat cu lanțul de un copac in padure, in Parang, pentru tehnici de supraviețuire. El a fost gasit de salvamontiști și jandarmi montani.Șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca tanarul a aruncat cheia de la lacat și nu a mai…

- Poliția a intervenit in forța, vineri seara, dupa ce mai multe persoane au facut o proiecție pe sediul MAI, unde au scris ”JOS aRAHAT, Infractorul delegat”. Cristian Dide, devenit notoriu pentru felul in care instiga poliția și jandarmeria, a refuzat sa se legitimeze și a fost incatușat și dus la…

- Autoritatile ruse au deschis un dosar penal sub acuzatia de omucidere din neglijenta din cauza unui incendiu intr-o casa de lemn cu un etaj in care au murit doi adulti si sase copii, au relatat media de stat miercuri, citate de agentia DPA.Pompierii au avut nevoie de o ora si jumatate sa stinga…

- Doi medici chinezi care au dezvoltat o forma grava de Covid-19 și au fost internați in stare critica, au avut parte de o surpriza dupa ce s-au recuperat, arata ProTv.Culoare pielii celor doi doctori s-a inchis susbtantial la culoare iar trasaturile fizionomice ale acestora au suferit modificari.…