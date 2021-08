Stiri pe aceeasi tema

- Mama in varsta de 30 de ani și iubitul ei de 26 de ani și-au pierdut viața, in incercarea de a-i salva pe copiii femeii, informeaza The Sun .Barbatul a reușit inițial sa ii aduca pe cei mici in siguranța la mal, insa s-a inecat cand s-a intors in apa dupa mama copiilor.Trupurile celor doi au fost cautate…

- Medicii susțin ca a crescut numarul copiilor care se prezinta zilnic in unitațile de primiri urgențe (UPU) ale spitatelor. Vorbim despre sute de sute de copii care se prezinta la unitațile medicale cu simptome specifice virozelor, alergiilor, cu afecțiuni neurologice sau chiar cu afecțiuni digestive. Pe…

- Se spune ca nimic pe lume nu este mai important ca micuții din familie. Fiecare mama se transforma intr-o adevarata leoaica in momentul in care o persoana ii amenința puiul, iar fiecare tata este gata sa faca orice pentru copilul sau. Totuși, exista cațiva nativi ce și-ar da viața pentru micuții lor.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuza coaliția de guvernare de atac asupra statului de drept, dupa ce judecatorii CCR au declarat neconstituționale numirile facute de Parlament la varful TVR (televiziunea publica) si SRR (radioul public). „Petrecerea s-a terminat! Plecați acasa! Cu tot cu experții…

- Update. Tanara de 23 de ani a murit, medicii nu au reușit sa o salveze, in ciuda eforturilor depuse. S-a incercat resuscitarea victimei chiar la locul unde s-a petrecut tragedia. Aici au ajuns, pe langa echipajul medical și polițiști din cadrul Secției 21 Poliție a Capitalei. Polițiștii au plecat pe…

- Raluca Dumitru a parasit competiția sportiva unde a reușit sa se implice in cateva scandaluri uriașe. Favorita publicului de la Faimoși a ieșit nimeni alta decat Elena Marin. Ce a primit fosta prezentatoare de televiziune la intoarcerea in Romania? Prietenii ei au fost atenți la fiecare detaliu. Raluca…

- Cele trei fete din localitatea ieșeana s-au intoxicat cu o substanța ce conține cipermetrina, care poate da convulsii, potrivit Mediafax.„Copiii au fost gasiți conștienți, substanța respectiva este o substanța toxica, cu potențial de a dezvolta convulsii atunci cand ea ajunge in circulație. A fost indicata…

- Un fotbalist in varsta de 29 de ani, Giuseppe Perrino, a incetat din viata, marti seara, in timpul unui meci organizat in memoria fratelui sau, care a decedat in 2018, informeaza Il Messaggero, potrivit news.ro. Perrino participa la un turneu de fotbal organizat de obicei in memoria sportivilor…