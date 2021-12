O mamă acuzată de abandon de familie: nu a plătit pensia alimentară pentru cinci copii O ieseanca a fost acuzata de fostul sot de abandon de familie. Acesta a reclamat faptul ca femeia nu a platit nimic din pensia alimentara datorata pentru cei cinci copii ramasi in grija barbatului. Magistratii Judecatoriei au achitat-o, dar verdictul va fi dat de Curtea de Apel, luna viitoare. Dumitru H. si Veronica P. au fost impreuna aproape 15 ani. S-au casatorit in 2009, dar cei sase copii s-au nascut cu totii inainte de acest moment. Casnicia nu a rezistat prea mult, in august 2015 barbatul cerand divortul. Casatoria a fost desfacuta oficial in octombrie 2017, cand Tribunalul a decis ca cei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

