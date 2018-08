Stiri pe aceeasi tema

- Kharisma James, in varsta de 33 de ani, iși lua copiii de la școala elementara Tippin, din El Paso, Mexic, cand o mașina s-a indreptat cu viteza spre ea și cei mici. Femeia a incercat sa-i atraga...

- Un tanar in varsta de 17 ani a furat masina tatalui sau, sambata, in cartierul Kuncz din Timisoara,si a intrat cu masina in patru persoane, dintre care o fetita de trei ani a murit, o fata de 16 ani a fost ranita grav, fiind in coma, iar o femeie a fost ranita usor. Incidentul a […] The post Un tanar…

- Un grav accident de circulatie, produs in apropierea Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” s-a soldat cu patru victime. Din pacate, s-a confirmat ca unul dintre raniti nu a mai putut fi salvat. Masina condusa de un militar in varsta de 33 de ani a intrat…

- Viteza i-a fost fatala aseara unui sofer, care si-a gasit sfarsitul la volan, in timp ce se deplasa spre localitatea Otelu Rosu din judetul Caras-Severin. Conform reper24.ro, barbatul in varsta de 52 de ani a derapat intr-o curba spre dreapta si s-a rasturnat, lovindu-se ulterior de un stalp de sustinere…

- Urmarire ca in filme in București. Polițiștii au pornit pe urmele unui șofer care nu a oprit la semnal, iar la un moment dat, conducatorul autoturismului a abandonat mașina și s-a aruncat in raul Dambovița. A fost prins de oamenii legii și dus la secție. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei…

- O fetița de patru ani a murit strivita de un camion, in localitatea Peresecina, raionul Orhei. Accidentul s-a produs dupa ce un baiat de doi ani a urcat la volanul unei mașini Honda Acord, care avea cheia inclusa in mecanismul de pornire. Mașina a inceput sa se deplaseze și a tamponat fetița, care a…

- Bebelușul de numai un an a fost lasat in mașina, prinsa in scaunul special pentru copii. Tatal ei adoptiv a uitat o zi intreaga ca fetița se afla acolo. Incidentul care a avut loc in East Nashville, SUA, este de-a dreptul șocant. Fetița de un an a fost lasata in camioneta familiei, in fața casei in…

- Șapte romani au murit intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Incidentul s-a produs pe drumul național 4, la kilometrul 58. Mașina era inmatriculata in Romania, iar in microbuz era un numar neprecizat de...