- Laura Andreșan nu mai arata deloc ca acum cațiva ani, cand era cunoscuta drept „Profa de amor”. Iubita lui Grasu XXL este acum o familista convinsa, fiind mama de mai bine de un an. Cum arata acum diva de altadata?

- Laura Andreșan a facut o schimbare radicala la un an de cand e mamica, astfel ca fanii sunt uimiți. Laura Andreșan a fost protagonista mai multor controverse, insa lumea a uitat, iar iubita lui Grasu XXL s-a cumințit. Acum, vedeta care intre timp a disparut din lumina reflectoarelor, este o mamica și…

- Presedinta clubului CSM Bucuresti, fosta campioana olimpica Gabriela Szabo, a anuntat joi ca a fost diagnosticata pozitiv la noul coronavirus. "Imi pare rau sa va dau vesti mai putin bune. Stiu ca nu aveti chef de asa ceva. Dar oare cine are? Din pacate, trebuie sa ne obisnuim cu astfel de noutati in…

- Afirma fostul senator Valer Marian Valer Marian, fost senator PSD pana in 2016, l-a acuzat pe presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ca diploma sa de licenta in drept este „falsa, cel mai probabil”. Ciolacu a absolvit Universitatea Ecologica in momentul in care universitatea nu era acreditata.…

- Percheziții de amploare in Timiș și București intr-un dosar de frauda cu un prejudiciu de 40 de milioane de euro, prin inregistrarea fictiva a 80.000 de contoare. Paguba a fost produsa de fosta conducere a unei companii care produce contoare, spun anchetatorii. Dezastrul financiar a fost descoperit…

- Procurorii DIICOT Timisoara au descins marti dimineata la mai multe adrese din Timisoara si Bucuresti pentru perchezitii intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, fals, uz de fals, delapidare cu consecinte deosebit de grave, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, abuz in…

- Laurentiu Baranga, cercetat pentru ca si-a falsificat diploma de BAC, a “absolvit” doua cursuri si la UPIT. Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, acuzat ca si-a obtinut diploma de bacalaureat la varsta de 32 de ani, si atunci prin fals, a fost…

- Pasiunea pentru gimnastica se moștenește de la mama la fiica și obligatoriu ramane in familie! Este cazul Cameliei Voinea, vicecampioana olimpica de la Seul cu echipa naționala, in prezent antrenoare, a carei fetița de 13 ani vrea sa ii calce pe urme! Cu toate ca mama ei a fost total impotriva, copila…