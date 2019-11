O macara, montată în zona Univeristate, s-a prăbușit peste o mașină în mers. Șoferul este în stare gravă Incident deosebit de grav petrecut sambatat dimineațain Capitala, in zona Universitate. O macara de mare tonaj folosita pentru o lucrare de demolare s-a prabușit peste o mașina aflata in mers. Autoturismul a fost grav avariat și pana la sosirea echipajului medical doi pasageri au fost extrași din autoturism de trecatori. Șoferul a fost gasit de The post O macara, montata in zona Univeristate, s-a prabușit peste o mașina in mers. Șoferul este in stare grava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

