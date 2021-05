Stiri pe aceeasi tema

- Interventie de urgenta in statiunea Mamaia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mamaia.Din primele informatii, este vorba despre o macara cazuta in fata Hotelului Doina.La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale…

- Vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone ale judetului Dambovita, echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) actionand in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati. „Din cauza fenomenelor meteorologice manifestate…

- Militarii ISU Dobrogea au intervenit cu doua mașini de stingere, autoscara, o descarcerare și un echipaj de prim ajutor, informeaza realitateadeconstanta.net. O persoana a fost evacuata din apartament, dupa ce paramedicii impreuna cu polițiștii au spart usa. Barbatul in varsta de aproximativ 60 de…

- O explozie puternica a avut loc la Manastirea Sf. Gheorghe din Constanța. Militarii de la ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina de urgența. Din primele informații, este vorba despre o butelie care a explodat. In urma acesteia, doua persoane ar fi fost ranite, cu arsuri. Este vorba despre un preot…

- Astazi, vremea se va raci in vestul, nordul si centrul tarii, iar in rest se va mentine calda pentru aceasta data. Instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari temporar accentuate si ploi mai ales sub forma de aversa, insotite si de descarcari electrice, in Maramures, Transilvania, Moldova,…

- Vantul va prezenta intensificari locale si temporare in special in Dobrogea si in Muntenia, precum si la munte, cu viteze in general de 40...50 km h, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, valabila in intervalul 21…

- Senatorul constantean al Aliantei pentru Unirea Romanilor Evdochia Dusia Aelenei, a cerut abrogarea prevederilor hotararii nr. 559 din 14 iunie 2001, privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiunile turistice Interventia senatoarei AUR vine dupa ce, primarul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni, 22 februarie, ca deocamdata nu s-a luat in discutie o evaluare a activitatii sefului DSU, Raed Arafat, dar a precizat ca acest lucru se va intampla pentru toți secretarii de stat. „Evaluarea secretarilor de stat nu se face in baza unui incident tragic,…