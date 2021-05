Limuzina Paykan Hillman-Hunter, primita cadou de Nicolae Ceausescu – cu prilejul alegerii sale, in 1974, in functia de presedinte al Republicii Socialiste Romania – de la ultimul sah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a fost adjudecata contra sumei de 95.000 de euro. Masina a fost fabricata in Iran la inceputul anilor ’70, sub licenta Hillman, dupa model Chrysler, lansand industria automobilistica iraniana si devenind, cu vremea, simbol national al industriei iraniene. Automobilul de colectie beneficiaza de certificat de provenienta din partea R.A.A.P.P.S., este functional si a avut un un pret…