- Joe Biden a avut marti o teleconferinta cu mai multi lideri ai tarilor aliate SUA pentru "a coordona continuarea ajutorului pentru Ucraina", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, scrie The Guardian.

- Ungaria reclama ca Ucraina a restricționat drepturile celor 150.000 de etnici maghiari de a folosi limba materna, in special in secotrul educației. Daca „fostele drepturi ale etnicilor maghiari” nu vor fi restabilite, Ungaria nu va sprijini Ucraina in nicio problema de afaceri internaționale, declarat…

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta macrofinanciara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro, scrie news.ro. Fondurile sunt destinate mentinerii…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, condamna atacul de sambata al Rusiei asupra orașului ucrainean Cernihiv: „Rusia trebuie trasa la raspundere pentru atrocitațile sale din Ucraina”.„Condamn ferm atacul cu rachete al Rusiei asupra Cernihivului de astazi. Vieți nevinovate pierdute, mulți…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a insarcinat guvernul american sa inceapa sa transmita Curtii Penale Internationale (CPI) informatii despre crimele de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, a declarat joi pentru agentia EFE un responsabil de la Washington.

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a sugerat ca Ucraina ar trebui sa puna mai mult accent pe recunostinta catre Occident pentru asistenta acordata, dupa ce Volodimir Zelenski s-a aratat nemultumit, marti, pentru ca tarii sale nu i s-a dat un calendar ferm pentru aderarea la NATO, relateaza…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…