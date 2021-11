Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca totul a pornit dupa ce in februarie 2020, femeia - fosta avocata in Shanghai - s-a deplasat in provincia Wuhan din centrul Chinei, pentru a relata despre situatia de la fata locului la cateva zile dupa introducerea carantinei in metropola de 11 milioane de locuitori.Imaginile sale cu pacienti…

- Zhang Zhan a fost condamnata la patru ani de inchisoare dupa ce a transmis informații critice la adresa autoritaților din Wuhan, primul epicentru al epidemiei, scrie The Guardian . O jurnalista cetațeneasca din China condamnata la inchisoare pentru relatarile privind raspunsul autoritaților la apariția…

- Jurnalista Zhang Zhan din China, trimisa la inchisoare pentru ca a filmat introducerea carantinei in Wuhan, primul oras din lume lovit de COVID-19, este aproape de moarte, a avertizat familia, potrivit AFP.

- Jurnalista Zhang Zhan din China, trimisa la inchisoare pentru ca a filmat introducerea carantinei in Wuhan, primul oras din lume lovit de COVID-19, este aproape de moarte, a avertizat familia, potrivit AFP.

- Crima care a șocat China a avut loc anul trecut. Un chinez a intrat in casa fostei sale soții, o cunoscuta vloggerița, și i-a dat foc, in timp ce femeia era in direct pe rețelele sociale. Barbatul a fost condamnat joi la moarte dupa ce un tribunal l-a gasit vinovat de omucidere, informeaza CNN . Lhamo,…

- Joe Binde acuza China ca ar ascunde informații importante despre originea COVID-19. Aceste acuzații vin la puțin timp dupa publicarea rezumatului unui raport al anchetei realizate pe acest subiect de catre serviciile de informatii americane. „Informatii cruciale cu privire la originile pandemiei exista…

- UPDATE – China a respins vineri apelul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru o noua ancheta pe teritoriul ei destinata aflarii originii COVID-19, cerand o abordare ‘stiintifica’ si ‘non-politica’, informeaza France Presse. Presiunea s-a accentuat asupra Beijingului in ultimele ore in legatura…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfarsitul anului 2019, face parte din ipotezele “probabile”, in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, potrivit AFP. “Un angajat…