Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o absenta de mai bine de un an, japoneza Naomi Osaka a revenit in circuit cu o victorie obținuta in fața germancei Tamara Korpatsch, cu 6-3, 7-6 (11/9), in prima runda a turneului WTA 500 de la Brisbane. In varsta de 26 de ani, Naomi Osaka s-a impus dupa o ora si 47 de […]

- Dupa o absenta de peste un an si dupa ce a devenit mama pentru prima oara, jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a sarbatorit revenirea in circuit si inceputul anului 2024 cu o victorie in primul tur al turneului de la Brisbane (Australia), conform news.ro.In varsta de 26 de ani, fostul numar…

- mesaj ziua dobrogei, dobrogea 145, simona halep jucatoare de tenis Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Simona Halep, jucatoare de tenis, fost lider in clasamentul mondial, castigatoare a doua titluri de Grand Slam, a transmis un mesaj de Ziua Dobrogei, pe care…

- Naomi Osaka (26 de ani) va reveni in circuit la finalul anului, la turneul WTA500 Brisbane International, programat intre 31 decembrie și 7 ianuarie. Naomi Osaka, fost numar 1 mondial in tenisul feminin, de 4 ori caștigatoare de Grand Slam, nu a mai jucat din septembrie 2022, luand o pauza de la tenis…

- Simona Halep, jucatoarea care a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, a pozat alaturi de un ceas Hublot, evaluat la 25.000 de euro. Dupa o colaborare de 7 ani, Halep, fost ambasador al companiei elvețiene, a incheiat contractul cu Hublot. Chiar și așa, aceasta nu a impiedicat-o pe „Simo” sa…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek a castigat in premiera Turneul Campioanelor (WTA Finals), dupa ce a invins-o categoric, in finala, 6-1, 6-0, pe americanca Jessica Pegula, luni, la Cancun (Mexic).

- Simona Halep (32 de ani) continua antrenamentele in Emiratele Arabe Unite. Sportiva din Constanța tocmai a contestat la TAS suspendarea de 4 ani primita pentru dopaj. Simona Halep s-a pregatit in ultimele zile in Dubai, la CF Tennis Academy. Imbracata intr-un echipament lejer, dubla campioana de Grand…

- Fostul lider mondial din circuitul WTA, Garbine Muguruza (30 de ani) și-a facut publica intenția de a nu reveni in viitorul apropiat pe terenul de tenis, motivand ca se bucura de aceasta pauza „foarte fericita”. Muguruza nu a mai jucat niciun meci oficial de la finalul lunii ianuarie din acest an și…