- Rusia a anunțat luni, 28 martie, ca nu va mai furniza gaz natural Europei daca țarile de pe continent nu vor accepta sa plateasca in ruble exporturile sale de gaze – o cerere pe care statele G7 au refuzat-o, informeaza Reuters . La reuniunea liderilor Uniunii Europene de vineri nu a fost adoptata nicio…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite în ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. „Nu vom furniza gaze în mod gratuit, asta este clar”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, în…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- Magnatul otelului Vladimir Potanin, actionarul majoritar al grupului Norilsk Nicke, ii averizeaza pe oficialii de la Kremlin ca intentia de a confisca activele companiilor care s-au retras din Rusia, ca represalii din partea tarilor occidentale dupa invadarea de catre Moscova a Ucrainei, va submina…

- Marea Britanie va interzice importul de petrol din Rusia in semn de protest fata de invazia asupra Ucrainei, potrivit Politico. Anuntul ar urma sa fie facut in cursul zilei de marti, conform declaratiilor a trei oficiali britanici. Cu toate acestea, anuntul UE cu privire la o interdictie similara pare…

- Postul BBC a anunțat, vineri, retragerea tuturor jurnaliștilor din Rusia pentru a le asigura ”securitatea”, transmit Reuters și AFP. Decizia vine dupa ce in Rusia a fost adoptata o lege care prevede pedepse cu inchisoarea in cazul transmiterii de ”informații micinoase despre armata” și dupa blocarea…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi Rusia ca a premeditat atacul lansat in zorii zilei impotriva Ucrainei si ca armata rusa a declansat un asalt neprovocat asupra Ucrainei, transmite Reuters. Liderul SUA a mai spus ca atacul rusesc s-a desfasurat in mare asa cum se banuia ca se va intampla.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina. Insa, daca se ajunge la un razboi, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Erdogan a spus, intr-un interviu televizat, ca l-a invitat pe Vladimir…